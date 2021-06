Les Los Angeles Lakers ont pris des risques avec la santé d’Anthony Davis. L’intérieur All-Star a multiplié les pépins physiques tout au long de la saison (de sa carrière même) et il s’est blessé à l’aine pendant les playoffs. Malgré la douleur, les Californiens l’ont finalement fait jouer le Game 6 contre les Phoenix Suns. Et il n’a joué que 5 minutes avant d’aggraver son état. Une décision que les Brooklyn Nets ne sont pas prêts à prendre avec James Harden.

L’arrière All-Star n’a joué qu’une minute depuis le coup d’envoi de la série contre les Milwaukee Bucks. Il s’est refait mal aux ischios dès le Game 1 et il est absent depuis. Sauf que c’est désormais Kyrie Irving qui l’a rejoint à l’infirmerie. Du coup, les Nets pourraient être tentés de relancer le barbu pour avoir au moins deux superstars sur le terrain lors du prochain match, qui s’annonce décisif. Mais il n’en est pas question.

« Je ne veux pas que l’on précipite le retour de James », assure Steve Nash. « S’il peut jouer le prochain match ou celui encore après, c’est fantastique. Mais sinon, on ne va pas prendre le risque d’aggraver son état et de lui causer une blessure plus importante. »