Le bilan excitant des Knicks avec OG Anunoby

Les New York Knicks ont gagné 11 des 13 matches qu'ils ont disputé depuis l'arrivée d'OG Anunoby à Manhattan.

Les dirigeants des New York Knicks avaient apparemment vu juste en ciblant OG Anunoby. Ils ont sacrifié RJ Barrett, troisième choix de la draft 2019, et Immanuel Quickley pour faire venir l'ailier des Toronto Raptors. L'équipe de Manhattan a gagné 11 des 13 matches qu'elle a disputé depuis. Avec notamment un large succès contre les Denver Nuggets, champions en titre, la nuit dernière (122-84). Les joueurs de Tom Thibodeau ont aussi dominé les Philadelphia Sixers et les Minnesota Timberwolves sur la période.

Ils sont remontés à la quatrième place de la Conférence Est (28 victoires, 17 défaites) mais ils disposent surtout du meilleur bilan de la ligue, à égalité avec les Los Angeles Clippers, depuis le transfert d'Anunoby. Tout en ayant le meilleur Net Rating : +15 ! Les Knicks ont la meilleure défense de la ligue sur les 13 dernières rencontres. Ils encaissent 103 points sur 100 possessions et ça s'explique en grande partie par les efforts de la recrue hivernal. Ils marquent aussi 118 points (toujours sur 100 possessions). Cette équipe est très solide et elle peut aller loin en playoffs.

