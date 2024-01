Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Pacers : 122-134

Jazz @ Wizards : 123-108

Wolves @ Nets : 96-94

Celtics @ Heat : 143-110

Nuggets @ Knicks : 84-122

Kings @ Warriors : 134-133

Bulls @ Lakers : 132-141

All-Star Game : La NBA annonce les titulaires, avec un LeBron record

- La fin de match entre les Warriors et les Kings avait une atmosphère de playoffs. A la différence près qu'en post-saison, Golden State finit généralement par gagner. Là, c'est bien Sacramento qui est sorti vainqueur de l'opposition, malgré un comeback des Dubs dans le money time. Face à ses anciens camarades, Harrison Barnes (39 pts) a sorti son meilleur match depuis très longtemps et a orchestré ce succès précieux pour son équipe. Le panier de la gagne est pourtant pour Domantas Sabonis (18 pts, 13 asts), même si Golden State a eu des munitions. Jonathan Kuminga (29 pts) a d'abord été stoppé (peut-être pas très régulièrement) sur son attaque de cercle, puis c'est Stephen Curry (33 pts), assez clairement éreinté, qui a manqué son dribble sur la dernière possession face à la pression de De'Aaron Fox et n'a pas pu déclencher de dernier tir.

- Pascal Siakam a vécu sa première victoire en tant que joueur des Pacers. Le Camerounais a attendu la venue en ville de son compatriote Joel Embiid et des Sixers pour fêter ça, avec un triple-double à la clé : 16 points, 13 rebonds et 10 passes. Même sans Tyrese Haliburton, qui a appris sa titularisation au All-Star Game en marge du match, Indiana a nettement dominé Philadelphie pour mettre un terme à sa série de trois défaites de suite.

Embiid a fini avec 31 points en 31 minutes, Nicolas Batum posant lui 10 points en 22 minutes.

- Minnesota s'est fait peur à Brooklyn mais a assuré l'essentiel. Alors que les Timberwolves menaient de 17 points en deuxième mi-temps et encore de 10 dans le 4e, un coup de pompe a remis les Nets dans le match pour offrir aux spectateurs une fin de partie serrée. Revenus à égalité à 1:11 de la fin grâce à Cam Thomas, les hommes de Jacque Vaughn n'ont pas pu porter le coup final face aux leaders de l'Ouest. Le panier de la gagne est finalement survenu quelques instants plus tard (à 58 secondes du buzzer) sur un dunk de Rudy Gobert (10 pts, 13 rbds), puisque rien n'a plus été marqué derrière. Cette combinaison big-big avec KAT fonctionne bien cette saison et on risque de la revoir encore assez souvent.

- Les Celtics ont écrasé le Heat, décidément en difficulté en ce moment, mais ont perdu Kristaps Porzingis en cours de route. Le Letton s'est tordu la cheville en deuxième mi-temps et a dû quitter ses partenaires. Jayson Tatum (26 pts) a mené la danse pour Boston, qui a marqué 22 paniers à 3 points et continue son cavalier seul en tête de la Conférence Est. Pour son deuxième match avec Miami, Terry Rozier (7 pts, 3 asts, -28 de différentiel) était dans le cinq mais n'a pas particulièrement brillé.

Cette 5e défaite de suite pour le Heat marque la plus longue série de défaites pour la franchise depuis mars 2021 et ce revers de 33 points est le plus lourd pour les Floridiens face à Boston.

- New York a infligé à Denver sa plus lourde défaite de la saison. Déjà à +21 à la pause, les Knicks n'ont pas relâché leur étreinte. OG Anunoby (26 pts à 10/18) a montré son visage le plus offensif, avec l'aide de Jalen Brunson (21 pts) notamment, pour signer une cinquième victoire consécutive. Depuis le trade qui a permis de faire venir Anunoby, New York affiche 11 victoire en 13 matches. Nikola Jokic a tout de même inscrit 31 points en 27 minutes, ce qui n'a pas du tout été suffisant pour les Nuggets.

- En marge de l'annonce de sa 20e sélection pour le All-Star Game, LeBron James (25 pts, 12 asts) a activement contribué à la facile victoire des Lakers contre les Bulls. Le King a été l'un des quatre joueurs de son équipe à inscrire au moins 20 points, D'Angelo Russell continuant de faire augmenter sa valeur sur le marché avec 29 points. Le bon match de DeMar DeRozan (32 pts, 10 asts) n'a pas permis à Chicago de rendre cette partie réellement compétitive et celle-ci a semblé pliée après le deuxième quart-temps tonitruant des Californiens (42-25).

- Quelques heures après l'annonce de la mise au placard de Wes Unseld Jr, les Wizards ont baissé pavillon devant le Jazz. Emmenés par Lauri Markannen (29 pts) et John Collins (22 pts, 16 rbds), les joueurs d'Utah n'ont pas eu trop de difficultés à l'emporter et à repartir de l'avant après trois défaites consécutives. Bilal Coulibaly ne gardera pas un souvenir impérissable de cette rencontre. Le rookie français a joué 29 minutes sans marquer le moindre panier (0/5) et avec un +/- de -14.