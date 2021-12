Encore des changements à venir aux Knicks ?

Les New York Knicks n’y arrivent pas. Le début de saison est très délicat pour la franchise de Manhattan, qui aspirait pourtant à jouer les premiers rôles après sa quatrième place de l’an dernier. Malgré un recrutement ambitieux, l’équipe de Tom Thibodeau cale au démarrage avec 11 victoires en 23 matches et 3 revers consécutifs. Le coach envisage d’ailleurs de changer sa rotation.

En revanche, il n’a donc pas donné plus de précisions. Thibs a déjà sorti Kemba Walker du groupe. L’ancien All-Star était titulaire et il ne joue plus du tout. Alec Burks a pris sa place dans le cinq majeur. Mais ça ne fonctionne pas beaucoup mieux.

Tom Thibodeau said in his postgame press conference that “there may be more changes coming,” but he did not specify what. Doesn’t necessarily mean lineup changes. Could mean schematic stuff, too. But it’s something to watch for.

