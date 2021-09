Les Knicks n’auront pas le même problème que les Warriors et les Nets

Andrew Wiggins et Kyrie Irving risquent de vivre une saison compliquée. Et de ce fait, leur franchise, les Golden State Warriors et les Brooklyn Nets, aussi. En effet, les deux joueurs refusent de se faire vacciner contre le COVID-19. En plus des restrictions qui y sont liées, celles imposées par la NBA, ils se retrouvent face aux lois établies à San Francisco et New York, des règlements qui interdisent l’accès aux grandes salles sans avoir reçu deux doses. Les New York Knicks, la troisième équipe concernée, n’auront pas ce problème.

En effet, le GM Scott Perry a annoncé que tous les membres de l’effectif étaient désormais vaccinés.

« J’aimerai donner du crédit à nos joueurs. Ils ont pris ça très au sérieux et ils ont assumé leurs responsabilités », confiait le dirigeant.

Tous les joueurs des Knicks pourront disputer les matches à domicile, à l’inverse de Wiggins et Irving – du moins tant qu’ils conservent leur position. Les Los Angeles Lakers seraient eux aussi tous vaccinés, comme l’a révélé Rob Pelinka, même s’ils ne sont pas sujets à une loi particulière. Environ 90% des joueurs NBA auraient reçu les deux doses à ce jour.

