Nick Nurse voit grand pour Joel Embiid et les Sixers

Si Nick Nurse a été nommé coach des Sixers, ce n’est certainement pas grâce à sa relation avec Joel Embiid. Le pivot de Philadelphie a détesté affronter ses équipes et leur défense agressive, en particulier sur lui. S’il en ressort tout de même un profond respect, les deux hommes restent deux ennemis qui doivent maintenant apprendre à travailler main dans la main.

« Nous lancions une chose (à Embiid) et, un match plus tard, il s’y adaptait. Nous comptions en quelque sorte sur cela, et il s’y adaptait », se souvient Nurse à l’évocation de ses séries de playoffs face au Camerounais. « C’était une preuve de respect à mes yeux. En ce qui concerne le fait de construire une relation, je pense qu’il est vraiment combattif et qu’il veut vraiment être fort. […] Je veux juste qu’il ait le plus de succès possible et que cela se traduise aussi par un succès collectif. »

Si le nouvel entraîneur de l’équipe n’a pas souhaité s’attarder sur les échecs successifs au deuxième tour de cette dernière, il a tout de même conscience de l’enjeu. Il sait qu’il est là pour franchir un cap. Évidemment, il a déjà commencé à réfléchir à la manière dont il pourrait y parvenir.

« Ma première pensée à ce sujet, c’est que cette équipe pourrait jouer ce soir (en Finales NBA, ndlr) », a-t-il lancé. « Cette combinaison de rester en bonne santé, que les choses aillent dans notre sens, comprendre le long travail qu’il faut faire pour passer du début des playoffs à la conquête d’un titre… Toutes ces choses sont très difficiles. Il faut être capable de faire tout cela. »

« Lorsque nous aurons l’occasion de commencer et de creuser un peu cette affaire, nous nous concentrerons uniquement sur ce que nous essayons de faire pour aller de l’avant », a continué Nick Nurse, assurant ne pas trop s’appuyer sur son passé, dont son titre de champion en 2019. « Ce qui s’est passé au cours des dernières années n’a pas d’importance pour moi. C’est un peu comme à Toronto. Ce sera une sorte de table rase pour moi. J’ai hâte de voir comment nous pourrons y arriver, du début à la fin. »

