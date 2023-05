Nikola Jokic pense que Joel Embiid a mérité son titre de MVP

Alors que la course effrénée au MVP a rythmé toute la saison, Joel Embiid avait fini par être élu assez largement à la fin de l’exercice. Une décision avec laquelle Nikola Jokic, double tenant du titre, est en accord.

« Je pense qu’il devait le gagner », a assuré le pivot serbe à Ben Golliver du Washington Post. « Il a joué un basket extrêmement solide toute la saison. »

Nuggets' Nikola Jokic on 76ers' Joel Embiid winning 2023 NBA MVP: "I think he should have won it. He was playing extremely tough basketball the whole season."

