Nick Young raconte le jour où Kobe Bryant lui a cassé le doigt

Kobe Bryant pensait que Nick Young simulait alors il lui a envoyé des passes de plus en plus fortes dans les mains.

Kobe Bryant a eu la malchance de finir sa carrière au sein d’une jeune équipe des Los Angeles Lakers au niveau catastrophique et absolument pas en mesure d’accrocher les playoffs. Un supplice pour le quintuple champion NBA qui devait se coltiner un certain Nick Young à l’entraînement. Mais à défaut d’avoir gagné des matches, ces saisons offrent aux Angelenos et à ses acteurs des anecdotes assez cocasses.

Comme le jour où le Black Mamba a pété le doigt de son coéquipier. Sauf que Bryant ne croyait pas Young. Il pensait qu’il simulait afin d’esquiver la suite de la séance.

« Il ne m’a pas cru du tout pendant tout l’entraînement. Du coup, il me tapait la main, il me balançait des passes à pleine vitesse. Je lui disais ‘gars, mon doigt est vraiment cassé. Demande-leur !’ Et ile me répondait que non, que je faisais semblant pour rentrer chez moi », raconte Swaggy P.

Kobe Bryant était vraiment un sacré animal.