Quand elles sont lues le matin à froid, sans le recul pour analyser la performance et donc sans avoir vu la rencontre, les statistiques de Nicolas Batum ne font pas rêver. 3 points. 5 rebonds. 3 passes. 2 blocks. Elles indiquent tout de même que le vétéran s’est diversifié en faisant, comme souvent, un peu de tout sur le parquet.

Mais il y a un autre chiffre à retenir : +22. La différentiel de l’ailier tricolore. Le plus élevé de la partie d’ailleurs. Ce n’est pas juste qu’il a joué au bon moment. « Batman » a été l’un des hommes forts du comeback héroïque des Los Angeles Clippers, vainqueurs des Portland Trail Blazers (118-112) après avoir compté 18 points de retard en deuxième mi-temps.

Les Angelenos ont dominé le quatrième quart-temps (36-17) et notamment les trois dernières minutes. Alors oui, Nicolas Batum n’a marqué qu’un seul panier. Mais peut-être l’un des plus importants de la soirée. En effet, il est celui qui a redonné l’avantage aux siens, et cette fois-ci pour de bon, avec un trois-points inscrit à 2 minutes et 37 secondes du buzzer.

Il a aussi défendu avec acharnement, parfois très loin du cercle, sur Anfernee Simons dans le money time. La jeune star des Blazers a marqué 37 points mardi soir, avec notamment 9 paniers primés au compteur. Sauf que Simons a raté toutes ses tentatives sur la fin. Batum a même bloqué un tir. Bref, encore un match qui rappelle que son impact sur ces Clippers ne se lit pas que dans les chiffres. Il est clairement l’un des artisans du bon début de saison de la franchise californienne en l’absence de Kawhi Leonard et Paul George.

Nicolas Batum has posted a double-digit positive plus-minus in five out of the last six games and averaged less than 3 points across those six games. It's really been a sight to behold the level of impact he's had. https://t.co/P4MyNjLYdl

— 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐨 (@FlyByKnite) November 30, 2022