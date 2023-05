A quelques semaines de l'Eurobasket (du 15 au 25 juin en Israël et en Slovénie), Marine Johannès et la Fédération française sont toujours dans une impasse. Sacrée championne de France avec l'ASVEL lundi soir, l'arrière tricolore n'a pas obtenu l'autorisation de se rendre à New York, où elle sous contrat avec le Liberty, afin de régler des détails administratifs avant de rejoindre le groupe coaché par Jean-Aimé Toupane. La FFBB aurait menacé la joueuse de 28 ans de ne pas la retenir pour l'Euro et les Jeux Olympiques 2024 si elle ne se pliait pas à leurs exigences.

En larmes au micro de Lukas Nicot sur Sport en France après une question sur ce sujet, Marine Johannès bénéficie d'une forte vague de soutiens chez les fans, mais aussi de la part de certains de ses homologues masculins. Nicolas Batum, le capitaine de l'équipe de France, s'est emporté lors de son passage chez First Team. Pour l'ailier des Clippers, qui est proche de "MJ", cette situation est aussi catastrophique qu'injuste.

"L'ultimatum autour de sa tête, je trouve ça extrêmement dégueulasse. C'est une gamine qui depuis ses 15 ans n'a pas loupé une seule fois l'équipe de France et qui demande juste une semaine pour gérer un truc contractuel. On lui dit que si elle y va, elle ne joue pas les Jeux Olympiques. Là, je défends une personne qui m'est très chère.

Je comprends quand la Fédé dit qu'elle veut que les joueuses soient là pour la prépa. Mais Marine est en finale avec son équipe, elle est allée au bout des playoffs. Si elle avait été éliminée, son aller-retour à New York n'aurait pas posé de problèmes.

Peu de gens ont son niveau et je peux vous dire qu'aux Etats-Unis, elle est kiffée. Il y a 15 jours, j'étais chez mon ostéo, Fabrice Gautier. J'y ai vu sa coéquipière à New York, Sabrina Ionescu. On a parlé que de Marine pendant 15 minutes et les filles là-bas l'attendent. [...] Arrêtez de faire chier. Cette fille est passionnée, elle a du sang bleu dans les veines. Elle vit pour l'équipe de France. Elle ne veut pas louper ça, elle veut tout faire. Laissez-la gérer, bordel, et elle revient après.

Elle était en pleurs à la télé ce soir. Cette meuf est à fond. Elle vit pour le sport et n'a jamais rien loupé. Bon, je sais que je vais me faire engueuler là..."

Dans les colonnes de L'Equipe, Tony Parker a abondé dans le sens de son ancien camarade en équipe de France.

"C'est injuste ce qu'il se passe autour d'elle. C'est une fille incroyable. Elle a envie de jouer pour l'équipe de France. Elle n'a pas loupé un rendez-vous depuis 2015. On veut l'équipe de France avec Marine. Elle est championne d'Europe et de France et tu veux faire un Euro sans elle ? C'est n'importe quoi.

Nous les garçons, on pouvait faire des allers-retours pour signer nos contrats. C'est arrivé plein de fois. Elle ne louperait même pas un match officiel. J'adore Toupaneet Siutat, mais à un moment donné... Pour cinq jours... J'ai essayé de peser. Elle veut jouer en équipe de France, il faut bien le dire".

Avec les Bleues, Marine Johannès a remporté trois médailles d'argent à l'Eurobasket (2017, 2019 et 2021) et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo (2020). On espère évidemment que la situation trouvera une issue favorable et que la FFBB retrouvera la raison...

