Nicolas Batum : le magnifique éloge de son coéquipier

Reggie Jackson s'est fait une place de choix chez les Los Angeles Clippers, après avoir traîné une réputation de joueur peu collectif et pas toujours à l'aise dans un groupe. Cette saison, l'ancien meneur d'OKC et de Detroit est titulaire en Californie, au sein d'un groupe qui a dû apprendre à vivre sans Kawhi Leonard, puis Paul George. Avec près de 17 points et 4 passes de moyenne, Jackson fait de son mieux pour que les Clippers aient une chance de disputer les playoffs. Pour y parvenir, Reggie Jackson sait qu'il peut toujours compter sur Nicolas Batum.

Le joueur de 31 ans a une admiration sans bornes pour le capitaine de l'équipe de France et il l'a manifestée devant la presse en marge du match contre les New York Knicks dimanche.

"Nicolas Batum est un pro. C'est quelqu'un à qui tu veux ressembler, un super vétéran. C'est quelqu'un que tu suis et qui peut t'emmener toujours plus loin dans ta carrière. C'est un gars comme Russell Westbrook, il t'apprend à être un pro et tu veux être autour d'eux, ce sont des glue-guys. Son talent est sans pareil. Il peut défendre dur sur Julius Randle, puis aller sur RJ Barrett et donc défendre deux positions sur la même remise en jeu. Puis il va mettre gros shoot après gros shoot. Il ne dit rien, n'a pas besoin d'être mis en avant ou qu'on lui lèche les bottes. Il fait juste son boulot. Ce qui le rend fort, c'est que sur le terrain ou en dehors, c'est un pro et tu sais qu'il se soucie de toi. Il fait les choses de la bonne manière.

Le magnifique compliment de Terance Mann pour Nicolas Batum

Même quand il excelle sur le terrain, il va quand même s'occuper de toi et s'assurer que l'équipe va bien. C'est ce qui rend Nico si spécial et me fait être aussi reconnaissant envers lui. J'irais au bout du monde avec lui. Je suis heureux de faire partie d'un groupe comme celui-là. Quand Nico est arrivé l'an dernier, il a clairement changé les choses dans le vestiaire. Il a beaucoup aidé et a apporté ça à notre culture d'équipe. Peu importe combien de temps il restera encore ici, on se souviendra de lui pour ça. Je suis sûr que la franchise est fière de ça".

Depuis qu'il a rejoint les Clippers la saison dernière, Nicolas Batum reçoit fréquemment des éloges de la part de ses coéquipiers et du staff. Lorsqu'il était dans un placard doré du côté de Charlotte, on n'osait plus espérer une aussi bonne situation pour lui. Cette signature aux Clippers a reboosté sa carrière et l'a aidé à être assez épanoui pour guider l'équipe de France vers la médaille d'argent aux Jeux Olympiques.