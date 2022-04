Nicolas Batum renonce à l’Euro 2022 !

Nicolas Batum a annoncé chez First Team sa décision de ne pas participer à l'Euro 2022 avec les Bleus. Avec les échéances à venir et le temps qu'il a déjà consacré à l'équipe de France, difficile d'en vouloir au capitaine tricolore.

Après Nando De Colo, qui avait annoncé son choix de souffler et de ne pas participer à l'Euro 2022, c'est un autre cadre, et pas des moindres, qui renonce à la compétition. Nicolas Batum, le capitaine de l'équipe de France, a fait part de sa décision lors d'un entretien à paraître avec First Team.

"Ca ne va pas plaire, je le sais. C'est pour ça que l'année dernière j'ai profité à fond (rires). Je savais bien que quand ça tomberait... Je fais ça parce que ma petite fille est née en janvier dernier et que depuis je n'ai pas passé beaucoup de temps avec elle. De par ma vie personnelle, je sais que la vie peut s'arrêter comme ça (il claque des doigts, en référence au décès de son père lorsqu'il était jeune, NDLR), donc j'ai envie de profiter à fond", a expliqué Nicolas Batum.

"Ça va pas plaire, je le sais !" - @nicolas88batum à propos de sa décision de ne pas participer à l'Euro 🗣 pic.twitter.com/XMWZjFJg5q — First Team (@FirstTeam101) April 8, 2022

On attend désormais la décision d'Evan Fournier et de Rudy Gobert, mais il est probable que les Bleus aient un visage totalement différent des deux dernières campagnes. L'arrière des Knicks et le pivot du Jazz ont probablement eux aussi besoin et envie de recharger les batteries avant les échéances de 2023 et 2024.

Pour rappel, l'Euro 2022 aura lieu à cheval sur quatre pays (la République tchèque, la Géorgie, l'Italie et l'Allemagne) du 1er au 18 septembre prochains.

Nando De Colo renonce à l'Euro 2022, que feront les autres cadres ?