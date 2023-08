Nicolas Batum : la retraite après les Jeux olympiques ?

Pour Nicolas Batum, la dernière grande échéance sportive en bleu sera les Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais l’évènement pourrait également marquer la fin de sa carrière en NBA. Sur Twitter, sa compagne, Aurélie, explique que le joueur des Clippers a l’intention de prendre sa retraite à la fin de la saison prochaine.

« Nico a décidé de mettre un terme à sa carrière (NBA et équipe de France) après les JO, donc il s’agit de sa dernière saison avec les Clippers », a-t-elle écrit.

À la fin des JO, Batum aura 35 ans et sera arrivé à la fin de son contrat avec la franchise californienne. D’un autre côté, il semble encore avoir quelques saisons dans les jambes. Il sort d’un solide exercice à 6,1 points et 3,8 rebonds, à 39,1 % à trois points, conclu en tant que titulaire. Mais il avait déjà laissé entendre, en 2022, que l'aventure prendrait fin en 2024.

Nicolas Batum a la confiance totale de Tyronn Lue

En fait, les choses semblent plus nuancées. « Son contrat prend fin à la fin de cette saison, donc pour le moment rien n’est acté pour une éventuelle suite », poursuit Aurélie Batum dans les réponses. « Le reste viendra avec le temps et l’envie de poursuivre… ou non », ajoute-t-elle ailleurs.

La décision appartient bien sûr à Nicolas Batum, qui sera parfaitement libre de dire stop l’été prochain. Il faudra en tout cas vivre la saison à venir comme une dernière danse pour le Français, après 15 ans dans la ligue nord-américaine.

