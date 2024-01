Nikola Jokic a dépassé Michael Jordan… au PER !

Les stats valent ce qu'elles valent et n'ont rien d'une vérité absolue. Surtout lorsqu'elles sont utilisées pour comparer des joueurs et des équipes qui ont évolué à des époques différentes et des styles de basket différent. Néanmoins, il est quand même intéressant de noter que Nikola Jokic vient de dépasser Michael Jordan au classement all-time du Player Efficiency Rating. Après le dernier match des Denver Nuggets, le MVP des Finales 2023 affiche désormais un PER de 27.92, soit 0.01 de plus que la légende des Chicago Bulls.

Pour rappel, le PER est déterminé via une formule créée par John Hollinger, qui prend en compte les mesures positives et négatives, en les pondérant avec un ratio par minute et par le rythme avec lequel joue l'équipe. Un chiffre vient alors donner une idée de la performance du joueur sur une saison en cours ou, comme ici, sur une carrière.

Cet indice a été critiqué, retravaillé et décliné depuis des années, mais il reste assez populaire chez les usagers des statistiques en NBA. A l'heure actuelle, Nikola Jokic devance donc Michael Jordan, LeBron James, Anthony Davis, Shaquille O'Neal, David Robinson, Wilt Chamberlain, Bob Pettit, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo.

Lorsqu'il aura raccroché, Jokic aura cet argument statistique supplémentaire (s'il se maintient bien aussi haut) pour prétendre à une place de choix dans les hypothétiques classements all-time.

