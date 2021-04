On le sait, Nikola Jokic réussit la meilleure saison de sa carrière et a de vraies chances d'être élu MVP pour la première fois de sa carrière dans quelques semaines. Avant de peut-être marquer l'histoire en devenant le MVP drafté le plus tard de tous les temps, le Serbe collecte quelques records que l'on pensait difficilement atteignables pour un joueur à son poste. Cette nuit, c'est Wilt Chamberlain qu'il a effacé des tablettes sur une marque caractéristique du joueur unique qu'il est.

Lors de la victoire poussive des Denver Nuggets contre Orlando, Nikola Jokic a distribué 16 passes décisives. De quoi lui permettre d'enregistrer un 81e match en carrière avec au moins 10 passes décisives au compteur. C'est exactement un de plus que le mythique Chamberlain, dont on oublie souvent qu'au-delà de ses cartons offensifs stratosphériques, il était aussi capable de délivrer des assists à la pelle.

Si Nikola Jokic est élu MVP, il deviendra une anomalie de l'histoire

Le Joker est donc officiellement le pivot avec le plus de matches à 10 passes dans toute l'histoire de la NBA. Son style de jeu si particulier va sans doute inspirer d'autres big men avec une belle vision de jeu et des mains en or. Mais encore faudra-t-il être capable de les utiliser au plus haut niveau et avec une constance surnaturelle, comme c'est le cas de Nikola Jokic depuis son explosion dans la ligue.

Denver est aujourd'hui à une petite victoire de la 3e place à l'Ouest et donc d'un argument supplémentaire pour la candidature de Jokic pour le titre de MVP. Dépasser Wilt Chamberlain sur une statistique, quelle qu'elle soit, en est un autre qu'il faudra ajouter à la réflexion.