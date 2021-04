Si Nikola Jokic est élu MVP, il deviendra une anomalie de l’histoire

Mine de rien, la fin de la saison approche et avec elle l'heure de désigner son MVP. Avec les blessures de Joel Embiid et LeBron James, la course est plus incertaine que jamais. Une chose est sûre, Nikola Jokic reste un candidat très sérieux à la succession de Giannis Antetokounmpo. Le Serbe réussit une saison de haute volée, sa meilleure en NBA, et ne pâtit, finalement, que du classement encore un poil trop bas des Nuggets par rapport à leurs ambitions de départ. Le Joker, qui tourne à 26.5 points, 11 points et 8.4 rebonds de moyenne, a toutes ses chances. S'il parvient à remporter les suffrages, Nikola Jokic rentrera tout bonnement dans l'histoire du trophée et donc de la NBA.

Lorsqu'il sera MVP, s'il le devient bien un jour, l'intérieur All-Star sera le joueur drafté le plus bas à être sacré. Sélectionné en 41e position de la Draft 2014, Jokic exploserait le record des deux underdogs Steve Nash et Giannis Antetokounmpo, récupérés en 15e position par les Dallas Mavericks et les Milwaukee Bucks, respectivement en 1996 et en 2013. Pour le reste, on trouve majoritairement des lottery-picks, bien entendu. Karl Malone, 13e pick de la Draft 1985, est aussi un over-achiever. Moses Malone, élu trois fois MVP, n'est lui pas passé par le chemin classique et a d'abord été retenu en ABA avant d'atterrir en NBA via une Draft de dispersion.

Entrer dans l'histoire comme le plus beau pari jamais réussi par une franchise NBA au 2e tour de la Draft, c'est tout le mal que l'on souhaite à Nikola Jokic.

