Nikola Jokic postérisé, Michael Porter Jr ne regrette rien !

L’action du match de dimanche soir entre les Brooklyn Nets et les Denver Nuggets ? Un dunk peu ordinaire. Celui de Michael Porter Jr sur Nikola Jokic, pourtant dans la même équipe. Un highlight amusant, que l’ailier ne regrette absolument pas.

Initialement, Porter était là pour aider. Jokic ayant manqué son layup face à Nic Claxton, il est monté au rebond. En bonne position pour marquer, le joueur de 2,08 m a préféré écraser directement le ballon dans le panier… au-dessus de son propre coéquipier, le double MVP en titre.

Interrogé après la rencontre, Michael Porter Jr a sorti la carte de l’humour. « Non, je lui ai juste dit “sur ta tête, mec” », a-t-il répondu à la journaliste qui lui demandait s’il avait présenté ses excuses à Nikola Jokic.

Michael Porter Jr with a game-high 28 points with 9 rebounds, 5 made threes including a couple big ones down the stretch, and a poster dunk on Jokić.

