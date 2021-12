Nikola Jokic est « trop fort », Pop voit du Larry Bird en lui

Gregg Popovich est amoureux de Nikola Jokic et de ce qu'il est capable de faire sur un terrain de basket. Il l'a répété après le San Antonio-Denver de cette nuit.

Gregg Popovich a vu passer un nombre important de très grands joueurs depuis qu'il coache les San Antonio Spurs. Depuis quelques années, celui qu'il semble admirer le plus n'est ni LeBron James, ni Kevin Durant ou Stephen Curry. L'adversaire que Pop tient le plus en estime est Nikola Jokic, qui a signé un nouveau triple-double la nuit dernière malgré la défaite contre les Spurs.

Comme il l'a déjà fait par le passé, le mythique coach texan a de nouveau évoqué une sorte de filiation entre le MVP serbe et Larry Bird, en plus de compliments toujours plus élogieux.

"Nikola Jokic ? Il est trop fort, c'est injuste (rires). Il ne va pas vite. Il ne saute pas haut. Il y a du Larry Bird en lui. Ses skills, son sens de l'anticipation... Il est fantastique. Ses mains sont excellentes et il marque de n'importe quelle manière. Il implique tous ses partenaires sur le terrain. Il est probablement le meilleur big man passeur que l'on ait vu".

Il aurait d'ailleurs été intéressant de voir Jokic passer un jour entre les mains expertes de Gregg Popovich. Le style hyper altruiste de certaines de ses équipes à San Antonio depuis plus de 20 ans aurait parfaitement convenu au Joker. Il est probable que ça n'arrive jamais, à moins que Pop ne décide un jour d'entraîner le pays d'origine de son père...

