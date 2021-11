Nikola Jokic hué à Miami : « Frérot, j’ai joué en Serbie »

Nikola Jokic retrouvait le Miami Heat cette nuit, presque trois semaines après son coup de sang sur Markieff Morris, son expulsion et la petite passe d'armes entre ses frères et le jumeau de l'intérieur floridien. On se demandait, surtout au vu de la méforme des Nuggets, qui restaient sur 6 défaites de suite et venaient d'apprendre le forfait pour toute la saison de Michael Porter Jr, si cette date était judicieuse pour que le Joker fasse son comeback. Réponse : oui !

Le MVP en titre a mené les siens vers la victoire avec 24 points, 15 rebonds et 7 passes, malgré les huées quasi constantes du public à son encontre. Si les fans de Miami pensaient déstabiliser Nikola Jokic, ils ont raté leur coup, ce qu'a confirmé le big man des Nuggets après la partie.

"Frérot, j'ai joué en Serbie. J'aimerais que vous puissiez connaître ça. Mais c'est toujours sympathique de venir à Miami...", a expliqué Jokic.

Il y a effectivement des atmosphères bien plus hostiles dans le pays de naissance de Jokic, qui a joué trois ans au Mega Basket à Belgrade.

Nemanja et Strahinja Jokic, les frères aînés de Nikola Jokic, étaient d'ailleurs en tribunes à la FTX Arena, juste au cas où il aurait fallu intervenir...

