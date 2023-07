Nikola Jokic : “Frérot, tu as déjà été MVP ou MVP des Finales ?”

Nikola Jokic a beau être d'une humilité confondante en public, ça ne l'empêche pas de faire parfois un peu de trashtalk avec ses anciens coéquipiers et ses amis. Dans l'émission "Let it fly now", Mike Miller, avec lequel le Joker a joué à Denver lors de sa saison rookie, a raconté une anecdote amusante survenue récemment avec la superstar des Nuggets.

"J'avais pour habitude de me moquer de lui parce qu'il n'avait jamais gagné de titre. Quand il a réussi son premier triple-double, je lui avait dit 'oh, bravo, c'est mignon, mais bon...' Donc l'autre jour, il m'a réveillé avec un SMS en pleine nuit, à 3h30 du matin, pour me demander : 'Frérot, tu as déjà été MVP ? Ou MVP des Finales ?' (rires). Je lui ai répondu que non".

Malgré ces taquineries, Mike Miller a toujours beaucoup cru en Nikola Jokic.

"C'est incroyable de voir ce qu'il est devenu par rapport au moment où je l'ai laissé, après deux ans ensemble. Il est devenu le Joker et a provoqué une tempête sur la NBA. Je ne vais pas dire que j'avais prévu qu'il serait plusieurs fois MVP ou gagner des titres, mais il était déjà spécial. La plupart des jeunes qui arrivent dans la ligue trouvent le jeu vraiment très rapide. Lui était comme dans Matrix. Il était lent et rendait déjà les autres meilleurs autour de lui. On ne voit jamais ça. Cette approche au jeu, au travail...

Il a toujours eu cette panoplie qui ne s'apprend pas. Je peux dire par contre que j'ai tout de suite su qu'il avait le calibre pour entrer au Hall of Fame. Mais le voir là où il en est aujourd'hui, c'est incroyable et je suis fier de lui et de sa famille".

Nikola Jokic, le "salopard le plus humble" de tous les temps