La Serbie de Nikola Jokic domine la Grèce malgré un Giannis Antetokounmpo de feu !

La Serbie a remporté le choc au sommet contre la Grèce. Un match spectaculaire marqué par le duel entre Nikola Jokic et Giannis Antetokoumpo.

La saison NBA ne reprendra qu'en octobre mais il y avait bien un combat de poids lourds entre deux cadors de la ligue sur les parquets hier soir. Nikola Jokic et la Serbie affrontaient la Grèce de Giannis Antetokounmpo. Deux MVP qui se sont retrouvés face-à-face et ont fait exploser les compteurs. Les Serbes ont fini par l'emporter 100 à 94 après prolongation malgré 40 points de la superstar des Milwaukee Bucks. Un record pour un match de qualification pour la Coupe du Monde. Jokic n'a pas été en reste avec 29 points, 8 rebonds, 6 passes et plusieurs paniers importants marqués sur la tronche de son adversaire.

Cette victoire va faire du bien à la Serbie, pour l'instant quatrième du groupe derrière la Grèce, la Belgique et la Lettonie de Kristaps Porzingis, première. Seules trois équipes seront qualifiées pour le Mondial FIBA qui aura lieu l'an prochain.