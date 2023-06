Nikola Jokic célèbre le titre en… balançant Jamal Murray dans la piscine

Nikola Jokic donnait l'impression d'avoir gagné un vulgaire match amical après la victoire des Denver Nuggets, synonyme de titre historique pour le joueur et pour la franchise. Ce n'est pas qu'il s'en fiche, c'est juste sa personnalité. Mais on parie tout de même qu'il célèbre un peu plus intensément les succès de ses chevaux de course en Serbie. Bref, le MVP des finales est resté très discret devant les caméras mais il s'est lâché un peu plus dans le vestiaire. Notamment en bazardant Jamal Murray dans l'eau.

A championship swim! 😂🏆 Jokic throws Murray in to the pool! pic.twitter.com/plu43RzE2v — NBA Canada (@NBACanada) June 13, 2023

C'est peut-être la séquence la plus folle de la soirée pour Jokic, du moins en ce qui concerne la célébration. Il y a fort à miser que ses frères aient été beaucoup moins sobres.