Nikola Jokic jongle, Luka Doncic est un gros gamin et le trolle

Nikola Jokic et Luka Doncic dans la même équipe pour le All-Star Game, c'est la garantie de moments amusants, sur et en dehors du terrain.

Parmi les plus gros fantasmes de fans de basket neutres qui peuvent exister, celui d'une association entre Nikola Jokic et Luka Doncic arrive quand même en très, très bonne position. Les deux stars de Denver et Dallas ne joueront peut-être jamais ensemble en NBA, mais leurs interactions, comme ce week-end en marge du All-Star Game 2022, sont toujours très savoureuses.

Alors que Nikola Jokic était en train de faire admirer sa technique balle au pied en jonglant pendant l'échauffement, Luka Doncic est venu lui gâcher son plaisir comme un gros gamin.

Le Serbe et le Slovène seront coéquipiers au sein de la Team LeBron la nuit prochaine, ce qui devrait donner lieu à quelques séquences assez folles s'ils décident de faire le show.

