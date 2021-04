Nikola Jokic MVP : il préfère se taire pour laisser parler ses chiffres

Comme chaque saison, les prétendants pour chaque trophée individuel décerné partent en campagne. On a ainsi beaucoup aimé la gue-guerre sympathique entre Donovan Mitchell et Ben Simmons pour le ROY en 2018. Cette saison, l'un des principaux candidats au MVP est particulièrement silencieux, Nikola Jokic.

Avec 26 points, 11 rebonds et quasi 9 passes de moyenne, le Serbe est dans le top 3 des favoris. Mais il n'en parle jamais. Au contraire de Joel Embiid et Stephen Curry qui ont récemment multiplié les déclarations, surtout le Camerounais.

Nikola Jokic n'est pas le candidat numéro 1 en raison du classement actuel des Nuggets, seulement 4e de l'Ouest. Mis à part Russell Westbrook en 2017, l'immense majorité des vainqueurs figuraient parmi les trois meilleures équipes NBA.

Il reste quelques matches pour que Denver arrache le podium, voir même la seconde place. D'un coup, sa légitimité prendrait un tout autre grade. Mais en tout cas, selon les dires de son coach, on ne le verra vraisemblablement pas devant les micros pour se vendre.

"Il ne va pas marquer ses stats sur Twitter, Snapchat ou les réseaux sociaux. Je parle au nom de la Nuggets Nation. On a une très haute opinion de Nikola Jokic et s'il ne veut pas se taper sur la poitrine, alors on le fera pour lui."