Le jour où Nikola Jokic a craqué sur ses coéquipiers

Nikola Jokic est un type relax. Ça se voit, ça se sent et même ça s’entend lorsqu’il prend la parole. On parle tout de même d’un gars dont la première réaction après avoir décroché le titre NBA a été de confier « maintenant on peut rentrer chez nous. » Il lui arrive de manifester de la frustration sur le terrain, que ce soit envers les arbitres ou, plus rarement, envers un adversaire en guise de vengeance (on se souvient de son très mauvais geste sur l’un des jumeaux Morris). Mais il est rare qu’il sorte de ses gonds. Alors, forcément, quand c’est le cas, ça marque ses coéquipiers. Thomas Bryant s’en souvient encore.

Thomas Bryant describes the moment in Game 3 when Jokic lost his temper with the team. (Clip of timeout added).

"I don't f**king care about scoring. Just play the right f**king way" pic.twitter.com/hwvttiP6iR

