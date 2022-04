Nikola Jokic devrait signer le plus gros contrat de l’Histoire

Les bénéfices engendrés par la NBA augmentent chaque année. Donc le Salary Cap, qui est indexé sur les revenus de la ligue, suit le mouvement. Autrement dit, une superstar peut signer le plus gros contrat de l’Histoire chaque saison. C’est désormais au tour de Nikola Jokic. Le Serbe peut prolonger aux Denver Nuggets pour un montant estimé à 254 millions de dollars sur 5 ans. Soit plus de 50 millions la saison.

Un salaire à la hauteur de ses performances et de son statut dans la ligue. Il est le MVP sortant et le favori à sa propre succession. Un joueur exceptionnel, auteur de plus de 25 points, 13 rebonds et 7 passes par match cette saison. Tout en battant de nombreux records NBA. Il est la pièce maîtresse des Nuggets. Et la bonne nouvelle pour la franchise du Colorado, c’est qu’il veut rester à Denver.

« Si l’offre est sur la table, bien sûr que je vais l’accepter. Je m’entends très bien avec tout le monde ici, du propriétaire jusqu’au gars qui s’occupe de l’équipement », assure l’intéressé.

L’offre sera évidemment sur la table. Nikola Jokic est déjà le meilleur joueur à avoir un jour porté la tunique des Nuggets – nos excuses aux fans d’Alex English, s’ils existent. Et il est encore assez jeune. Il vient de fêter ses 27 ans en février dernier. Le pivot All-Star a encore de belles années devant lui. Cette extension, c’est un investissement a priori sans risque.

Les Nuggets ont été éliminés au premier tour des playoffs mais Jokic a été étincelant, selon ses propres adversaires. Surtout, il était privé de ses deux meilleurs coéquipiers, Jamal Murray et Michael Porter Jr. Au complet, cette équipe peut légitimement avoir des vraies ambitions à l’Ouest.

