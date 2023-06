« Miami a fait de Nikola Jokic un scoreur en le coupant des autres »

Nikola Jokic a atteint ou dépassé 4 fois la barre des 35 points sur ces playoffs. Les Denver Nuggets se sont inclinés à 3 reprises. L’échantillon est certes très faible mais ce n’est pas anodin et il y a quelque chose à creuser à partir de ce constat un peu hâtif. La clé, finalement, ce ne serait pas de l’arrêter mais de l’encourager à scorer en limitant au mieux possible son jeu de passe. Bon, ce n’est pas complètement nouveau, ça a déjà été dit et fait, et c’est surtout plus facile à imaginer qu’à réaliser.

Mais le Miami Heat s’en est plutôt bien sorti lors du Game 2 gagné à l’extérieur. Le « Joker » a marqué 41 points mais il n’a distribué « que » 4 passes décisives, soit 10 de moins que lors du Game 1 remporté par la franchise du Colorado.

« On en avait parlé déjà l’an dernier quand on a joué Denver. On est arrivé à la même conclusion que Miami : Jokic est trop fort en tant que passeur. C’est ce qu’il préfère, c’est ce qui le met en rythme, c’est ce qui lance son équipe. Je pense que Miami s’est dit qu’il fallait forcer Jokic à scorer en le coupant des autres », remarque Steve Kerr, invité du podcast de Draymond Green.

Effectivement, il y a eu des moments où le Heat a opté pour une défense individuelle en refusant les prises-à-deux sur Nikola Jokic. Il a alors marqué 18 points dans le troisième quart-temps mais ses coéquipiers sont sortis de leur rythme et la balle a moins circulé. Miami est ensuite repassé en zone quand les shooteurs des Nuggets étaient froids. Le tout en prenant soin d’empêcher le pivot serbe d’accéder au poste haut afin d’éviter qu’il dirige le jeu. Green remarque aussi un autre changement.

« Avec Butler sur Murray et Bam sur Jokic, ils gardent constamment quelqu’un en face de son vis-à-vis sur les picks-and-roll entre les deux stars des Nuggets. »

C’est là où l’entrée de Kevin Love dans le cinq majeur, qui a permis à Jimmy Butler de prendre Jamal Murray et non Aaron Gordon, a été décisive. Concernant Jokic, Erik Spoelstra a évidemment nié le fait que le Heat voulait en faire un scoreur en cassant immédiatement cette hypothèse. Sans doute aussi pour éviter que le sujet prenne trop de place, ce qui donnerait encore plus de raisons aux Nuggets de mettre un point d’honneur à s’adapter.

