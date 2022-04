Nikola Jokic : Son génie défensif illustré… depuis le banc

Nikola Jokic peut aussi se montrer décisif en défense. Même quand il n’est pas sur le terrain. Illustration dimanche soir lors de l’une des ultimes possessions de la rencontre. Les Denver Nuggets venaient de prendre l’avantage sur un panier de Monte Morris. Ils menaient 123 à 121 avec 33 secondes au chronomètre. Remise en jeu à venir pour les Golden State Warriors.

Mike Malone a alors préféré sortir sa superstar pour aligner ses cinq meilleurs défenseurs sur le terrain. Mais depuis le banc de touche, le Serbe a rapidement compris ce qu’allaient faire ses adversaires. Alors il s’est empressé de prévenir Austin Rivers du système à venir.

Rivers a ainsi pu rester au contact d’Andrew Wiggins pour intercepter la passe lobée tentée par Otto Porter Jr. Un moment décisif qui a quasiment scellé la victoire des Nuggets. Nikola Jokic est ensuite revenu en jeu pour offrir un caviar à Will Barton dans le corner, à trois-points.

« Je pense que nous sommes l’équipe qui regarde le plus de vidéos dans tout le championnat. J’ai vu comment ils étaient alignés et je me suis juste souvenu du système », confie l’intéressé.