Nikola Jokic peut-il faire une Dirk ou une Kobe ? C’est très possible

Nikola Jokic fera-t-il toute sa carrière en NBA à Denver ? Parmi les superstars de la ligue, il est peut-être celle qui croit le plus en la fidélité.

Nikola Jokic vit actuellement sa 7e saison en NBA. A bientôt 26 ans, le MVP 2021 n'a jamais semblé intéressé par d'autres horizons que celui des montagnes du Colorado. Mais comme pour toute superstar - et le Serbe en est une aujourd'hui - il vient toujours un moment où il faut se demander si son équipe actuelle peut lui permettre un jour d'être sacré champion. Jokic n'est pas dans cette démarche là et tous les indices qu'il a laissés jusqu'ici lorsqu'il a fallu évoquer son avenir vont dans le sens d'une longue carrière à Denver. Très longue, même.

Interrogé sur le fait que Dirk Nowitzki était l'un de ses joueurs préférés, Nikola Jokic a expliqué que ce n'était pas uniquement le talent de l'Allemand qu'il admirait, mais la constance de sa trajectoire.

"Dirk est l'un des seuls qui a joué pour la même équipe tout au long de sa carrière. Il a gagné un titre, une bague, et je l'admire énormément rien que pour ça. Il n'est pas parti, il n'a pas abandonné son équipe. Je trouve vraiment ça admirable", a expliqué le Joker dans le Denver Post.

Evidemment, la NBA est un business et les choses y changent très vite. En attendant, l'idée directrice de Nikola Jokic semble bien de rester coûte que coûte aux Nuggets en espérant que l'équipe bâtie autour de lui finisse par être assez forte pour jouer le titre. Avec Jamal Murray et Michael Porter Jr aptes à jouer, Denver aura une équipe redoutable la saison prochaine. Pour celle-ci, ça semble un peu compromis malgré le génie du franchise player...

Parmi les joueurs en activité avec au moins 10 saisons en carrière passées dans l'équipe qui les a draftés, on ne retrouve que Udonis Haslem à Miami, Stephen Curry et Draymond Green à Golden State, Bradley Beal à Washington et Damian Lillard à Portland.

