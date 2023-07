Nikola Jokic renonce au Mondial, la Serbie fait moins peur

Bonne nouvelle pour les adversaires de la Serbie à la Coupe du monde 2023, mauvaise pour les amateurs de basket et la compétitivité du tournoi. D'après Mozzart Sport, Nikola Jokic ne disputera pas le Mondial avec son pays à la fin du mois d'août, malgré des discussions avec le sélectionneur Svetislav Pesic et quelques cadres de l'équipe comme Bogdan Bogdanovic. Jokic souhaiterait souffler après une saison NBA éreintante, qui a débouché sur le premier titre de champion de sa carrière et un premier trophée de MVP des Finales.

Toujours selon le média serbe, Nikola Jokic n'est pas le seul joueur important du groupe qui ne devrait pas figurer dans la liste pour le voyage aux Philippines. Nikola Kalinic, l'ailier du Barça, et Vasilije Micic, le nouveau joueur du Thunder, sont également susceptibles de décliner la sélection.

La Serbie sera dans le groupe B avec la Chine, Porto Rico et le Sud-Soudan. La dernière médaille des Serbes en Coupe du monde remonte à 2014, avec l'argent décroché en Espagne après une finale perdue contre Team USA.

En ce qui concerne les autres superstars NBA susceptibles de se rendre à la Coupe du monde, on attend de connaître les décisions de Luka Doncic pour la Slovénie (dans le groupe F, avec la Géorgie, le Venezuela et le Cap Vert) et de Giannis Antetokounmpo pour la Grèce (dans le groupe C, avec les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie).

Pour rappel, l'équipe de France devra en découdre avec le Canada, la Lettonie et le Liban dans le groupe H.

