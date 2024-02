Nikola Jokic entre encore dans l’Histoire de la NBA

Nikola Jokic n'a pas eu à forcer son talent contre les Washington Wizards. Ses Denver Nuggets se sont facilement imposés (130-110) et le pivot serbe s'est baladé dans la raquette pour délivrer une prestation quasiment parfaite : 21 points à 10 sur 10 aux tirs, 19 rebonds et 15 passes décisives. Un nouveau triple-double. Celui-ci n'est pas anodin. Pas seulement parce que les chiffres sont stupéfiants mais surtout parce que le double MVP a complété la grille du bingo. Il a maintenant compilé un triple-double contre chaque équipe de la ligue.

Une performance rare dans l'Histoire de la NBA. Seuls trois joueurs l'ont fait avant lui : Russell Westbrook, LeBron James et... ce bon vieux Maurice Stokes.

After recording this feat, Jokic went on to record the first game with 20 PTS, 15 REB, 15 AST on 100% shooting in NBA history. https://t.co/300Ew9QfKZ pic.twitter.com/rM8LJtYkjX

— NBA History (@NBAHistory) February 23, 2024