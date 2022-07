Nina Chanel Abney nous offre une Air Jordan 2 très épurée

Less is more.

Si vous vous intéressez de près ou de loin à l'art afro américain, le nom de Nina Chanel Abney ne vous est certainement pas inconnu. L'artiste de Chicago, qui mêle dans son travail pop culture, race, genre et politique, s'est vue offrir par Jordan Brand la possibilité de retravailler une Jordan 2.

En attendant le retour du coloris OG Chicago prévu pour la fin d'année, la silhouette continue son retour en force (après des collabs avec Virgil Abloh, Union LA, Maison Chateau Rouge...). Nina Chanel Abney a décidé d'utiliser le concept du “uncanny valley” pour cette chaussure, symbolisant les degrés de ressemblance entre un objet et un être humain. Cette abstraction a amené vers cette version ultra minimaliste et premium, puisqu'aucune fioriture ni rajout n'est à observer. Du cuir blanc, un peu de cuir lézard, du nubuck gris clair sur le mudguard et le talon, et un empiècement en plastique rouge qui renforce le talon. Les lacets noirs font bien sur penser à la version d'origine. Une superbe boite inédite représente MJ dessiné par l'artiste, tout comme sur le tag encadré.

Nous sommes donc ici sur l'essence même de la Jordan 2 : classe et chic. Ajoutez-y la hype d'une artiste très respectée, et vous vous retrouvez avec une addition assez salée : 250 € quand même, mais au vu des images officielles, la qualité à l'air d'être au rendez-vous.

La sortie est calée pour le 8 juillet. Don't sleep !

Les images de la Nina Chanel Abney x Air Jordan 2