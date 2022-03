La superbe nouvelle collab entre Jordan Brand et Maison Chateau Rouge

La première collab en 2019 entre Jordan Brand et Maison Chateau Rouge avait été un carton absolu, et nous attendions avec impatience la suite de cette douce et improbable love story. Et c'est peu dire que le résultat est à la hauteur de nos attentes, avec une Jordan 2 inédite et ultra originale.

La base est blanche et grise avec des accents orange à la manière des coloris "shattered backboard", complétée des surpiqures qui caractérisent la marque du 18ème arrondissement. Le logo "wax" est présent sur l'arrière du pied où la mention Maison Chateau Rouge sur le pied droit fait écho au Nike du pied gauche.

On voit bien que c'est premium, et le détail le plus croustillant se situe sur les semelles intérieures, qui reprennent les préceptes “United Youth International” et “Chicago Dakar Paris” avec un visuel du joueur peint. A noter également les trois paires de lacets.

Pas de date de sortie pour cette petite bombe qui va certainement s'arracher en quelques secondes. Mais qui ne tente rien... En tout cas ce sera une des belles release de 2022.

Les images de la Air Jordan 2 Maison Chateau Rouge