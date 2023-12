NOLA remet la pression sur Zion pour son poids et sa forme…

Plusieurs journalistes et observateurs présents à Las Vegas pour le Final Four de la NBA Cup ont fait cette observation. Zion Williamson semble être à nouveau loin de sa meilleure forme physique et a peiné en termes de souffle et d'efforts lors de la rouste reçue par New Orleans contre les Lakers. Après cinq minutes de jeu et une course pour revenir en défense, Zion semblait déjà épuisé et beaucoup l'ont remarqué.

D'après le Times Picayune, qui couvre NOLA tout au long de la saison, les Pelicans ont insisté à plusieurs reprises auprès de Zion Williamson pour qu'il améliore sa condition physique et son régime alimentaire. Le All-Star de 23 ans n'aurait jusqu'ici "pas écouté" les remontrances et balayé leurs inquiétudes. Ses statistiques restent honorables (22.2 pts, 5.6 rbds, 4.8 asts de moyenne) et la franchise de Louisiane n'est pas larguée au classement, mais ça n'empêche pas d'être interpellé.

Devant le match, Charles Barkley avait ainsi déclaré en direct sur TNT : "C'est la première fois que je regarde un match entier de Zion Williamson cette saison. Il n'est pas dans une bonne condition physique. Il ne court pas. Il joue au basket strictement sur le talent. Il ne court jamais en transition, c'est un peu comme s'il faisait du footing, en attaque comme en défense.

Quelqu'un doit faire quelque chose, parce qu'il a tellement de talent... Il aura du succès d'une certaine manière, mais il pourrait être spécial. Je ne sais pas s'il a un Moses Malone, qui m'avait dit que j'étais gras et paresseux, avec lui. S'il se met en bonne condition physique, personne ne voudra affronter cette équipe. Les autres joueurs sont vraiment bons, mais tout va dépendre de Zion".

Pour rappel, certaines clauses du contrat signé par Zion l'an dernier concernent son poids et un nombre de matches minimum à jouer pour les activer.

