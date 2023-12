Zion Williamson assume l’échec des Pelicans en NBA Cup

Les New Orleans Pelicans se sont écroulés. En demi-finale de la NBA Cup, la franchise de Louisiane a été surclassée par les Los Angeles Lakers (89-133). Leader de cette équipe, Zion Williamson a été impuissant face à la déroute collective des siens.

De son côté, l'intérieur n'a d'ailleurs pas brillé avec seulement 13 points, 2 rebonds et 3 passes décisives en 26 minutes. Lucide par rapport à ce qu'il doit apporter à ce groupe, Williamson a pris ses responsabilités face à la presse.

"Je dois être meilleur. Je dois être plus agressif, trouver mon tir. Et je dois faire plus de choses pour faire avancer mon équipe. Je pense que j'ai été trop décontracté sur ce match et je ne peux pas faire ça. Et défensivement, je dois être meilleur.

J'ai un problème : j'essaie littéralement de prendre le meilleur tir possible à chaque fois, mais mes coéquipiers attendent plus de moi. Franchement, j'attends plus de moi-même. Je dois faire confiance à mon jeu. Je dois juste être plus agressif.

Si je suis plus agressif, cette énergie se transmettra", a ainsi résumé Zion Williamson.

A 23 ans, et après un début de carrière gâché par les blessures, Zion Williamson veut assumer son statut de franchise player. Dans les propos, mais aussi dans les actes.

Zion est “hors de forme” et joue “strictement sur le talent”