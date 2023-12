Zion est “hors de forme” et joue “strictement sur le talent”

Charles Barkley n'a pas choisi le bon jour pour regarder jouer Zion Williamson. Si les New Orleans Pelicans se sont imposés à Sacramento pour se qualifier pour le Final Four de la NBA Cup, l'intérieur All-Star a joué l'un de ses matches les plus discrets depuis le début de la saison, avec 10 points, 6 rebonds et 6 passes en 28 minutes. Sur le plateau de TNT, "Chuck" n'a pas aimé ce qu'il a vu, lui qui a plusieurs fois incité Zion à se prendre en main sur le plan de la condition physique, comme lui-même avait dû réagir à l'époque après des remontrances de Moses Malones.

"C'est la première fois que je regarde un match entier de Zion Williamson cette saison. Il n'est pas dans une bonne condition physique. Il ne court pas. Il joue au basket strictement sur le talent. Il ne court jamais en transition, c'est un peu comme s'il faisait du footing, en attaque comme en défense.

Quelqu'un doit faire quelque chose, parce qu'il a tellement de talent... Il aura du succès d'une certaine manière, mais il pourrait être spécial. Je ne sais pas s'il a un Moses Malone, qui m'avait dit que j'étais gras et paresseux, avec lui. S'il se met en bonne condition physique, personne ne voudra affronter cette équipe. Les autres joueurs sont vraiment bons, mais tout va dépendre de Zion".

A la décharge de Zion Williamson, il vient seulement de disputer son premier back to back et a, globalement, été plutôt bon cette saison à chaque fois qu'il a foulé le parquet. Ce qui n'est pas forcément incompatible avec l'impression visuelle de Charles Barkley...

