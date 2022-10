Non Stop NBA : le clip qui va lancer la saison 2022-2023

La NBA débute le 18 octobre et on a évidemment hâte que cette saison 2022-2023 débute. Pour l'occasion, la ligue a sorti un spot pour se mettre en appétit avant que tout le monde ne parte en chasse des Golden State Warriors pour les priver du back to back.

On y retrouve Stephen Curry, Jayson Tatum, Joel Embiid, Paul George, Damian Lillard, DeMar DeRozan, Luka Doncic ou encore Tyler Herro, pour incarner le côté incessant de la NBA, où il se passe toujours quelque chose d'intéressant, sur le terrain comme en dehors.

C'est parti pour un avant-goût de cette nouvelle saison !

Un nouveau spot pour présenter la nouvelle NBA App est également sorti, avec notamment LaMelo Ball. On vous avait parler de cette nouveauté ICI, il y a quelques temps.