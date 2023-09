Novak Djokovic rend un hommage magnifique à son ami Kobe Bryant après sa victoire à l’US Open

Novak Djokovic a remporté dimanche soir le 24e titre du Grand Chelem de sa carrière en dominant Daniil Medvedev en finale de l'US Open. Quel rapport avec le basket ? Le tennisman serbe, désormais le plus titré, a rendu un bel hommage à Kobe Bryant immédiatement après sa victoire. Le Serbe a dévoilé un T-Shirt floqué du numéro 24, comme son nombre de titres du Grand Chelem, avec en dégradé une photo où il se trouve en compagnie du Black Mamba.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Kobe Bryant était l'athlète préféré de Novak Djokovic en dehors du monde du tennis et il avait été particulièrement affecté par son décès en janvier 2020. "Nole" a expliqué cet hommage devant un public qui lui a réservé un tonnerre d'applaudissements.

"J'ai fait ce T-Shirt il y a 7 jours, au cas où je serais en mesure de remporter ce tournoi. Je n'en ai parlé à personne à part mes proches qui m'ont aidé à le faire imprimer. Kobe était un ami proche et on discutait souvent de la mentalité qu'il faut avoir pour gagner, notamment quand je luttais pour revenir après ma blessure et essayais de revenir au sommet du jeu. Il était l'une des personnes sur lesquelles je pouvais le plus compter, il était toujours là pour me donner des conseils et du soutien, toujours de la manière la plus amicale possible.

Ce qui lui est arrivé il y a quelques années avec sa fille m'a profondément blessé. Le numéro 24 était celui qu'il portait lorsqu'il est devenu une légende des Lakers et du basket mondial, donc je me suis dit que ce serait un joli symbole pour rappeler toutes les choses qu'il a accomplies".

Kobe Bryant aura bientôt une statue devant la salle des Lakers