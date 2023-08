Le 24 août (24/8), considéré comme le « Kobe Day » par les fans de Kobe Bryant, est une date clé pour les Lakers. La franchise californienne a donc annoncé ce jeudi qu’une statue en bronze du « Black Mamba » serait érigée devant la Crypto.comArena, anciennement connue sous le nom de Staples Center.

Il s’agit d’une tradition à Los Angeles, réservée aux plus grandes légendes de l’histoire de la franchise. Ce n’était qu’une question de temps avant que la statue de Kobe Bryant rejoigne celles de Magic Johnson, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor et son ancien coéquipier Shaquille O’Neal. Elle sera dévoilée lors d’une cérémonie en hommage au quintuple champion NBA, le 24 février 2024 (8/2/24).

« Comme vous le savez, Kobe a passé les 20 années de sa carrière en NBA en tant que joueur des Los Angeles Lakers », a déclaré Vanessa Bryant, sa veuve, dans une vidéo publiée à 8h24 (heure locale). « Au nom des Lakers, de mes filles et de moi-même, je suis tellement honorée que nous dévoilions sa statue juste au centre de Los Angeles, devant l’endroit connu comme la maison que Kobe a construite, afin que son héritage puisse être célébré pour toujours. »

Les Lakers annoncent qu’ils dévoileront une statue de Kobe Bryant devant leur salle, le 8/2/24 🏆 pic.twitter.com/pup3Yppkip — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) August 24, 2023

« Kobe Bryant était l’un des athlètes les plus extraordinaires de tous les temps et l’une des personnalités les plus emblématiques de l’histoire de Los Angeles », a rappelé Jeanie Buss, propriétaire de la franchise, dans un communiqué. « Il n’y a pas de meilleur endroit pour honorer Kobe avec une statue qu’ici, au centre de notre ville, où tout le monde peut célébrer sa mémoire et être inspiré par ses incroyables accomplissements. »

