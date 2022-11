Mavericks – Nuggets : L’action la plus bizarre de la saison qui a tout changé… à la mi-temps

Deux joueurs slovènes de deux équipes différentes ont planté un buzzer beater à la fin du second quart-temps… au cours du même match. Impossible a priori. Mais en NBA, rien n’est impossible. Luka Doncic pensait avoir donné 7 points d’avance aux Dallas Mavericks contre les Denver Nuggets. Il a planté un step-back à trois-points avant de célébrer et de rejoindre les vestiaires à la pause.

Sauf que pendant que les deux équipes récupéraient, les arbitres en ont profité pour revisionner l’action. Il se trouve que Doncic a mis le pied en touche. Les officiels ont alors décidé de faire rejouer les deux dernières secondes de la première mi-temps… au moment où les joueurs sont ressortis du tunnel.

Les Mavericks et les Nuggets ont donc enchaîné deux secondes du deuxième quart-temps avant de débuter le troisième. Et ces deux secondes ont peut-être tout changé. Il n’y avait donc plus que 4 points d’écart et une possession à jouer pour Denver. Mike Malone a alors fait rentrer Vlatko Cancar sur le terrain pour lui demander de tirer. Le compatriote de Luka s’est exécuté avec grand plaisir. Et il l’a mis !

one of the weirdest plays of the season happened tonight: Luka hits a 3 at halftime buzzer, but since it was at buzzer it has to be reviewed.

the refs rule him out of bounds. so after halftime ends and before 3Q starts, they put 2 seconds back on the 2Q clock.

then this happens pic.twitter.com/6TCBl9pejY

— Rob Perez (@WorldWideWob) November 21, 2022