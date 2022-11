Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Suns : 95-116

Hornets @ Wizards : 102-106

Pistons @ Kings : 129-137

Grizzlies @ Nets : 115-127

Heat @ Cavs : 87-113

Warriors @ Rockets : 127-120

Nuggets @ Mavs : 98-97

Spurs @ Lakers : 92-123

---

- Hallelujah, Golden State a gagné un match à l'extérieur ! Après 8 défaites en 8 matches loin de leurs bases, les Warriors ont profité de leur déplacement à Houston pour mettre fin à cette série. Il a fallu une performance vintage de Klay Thompson pour entériner le succès californien. Quel plaisir de revoir Klay, en difficulté ces dernières semaines avec son adresse, lâcher les chevaux et claquer 41 points à 10/13 à 3 points !

🔥 @KlayThompson WENT WILD in the @warriors win! He went off for 20 PTS in Q1 on his way to a season-high 41 PTS and 10 triples! #DubNation 💦 41 PTS

💦 10 3PM (10-13) pic.twitter.com/qHWVlFTE9d — NBA (@NBA) November 21, 2022

L'opposition était certes d'un niveau limité, mais les Rockets ont fait de leur mieux avant d'être pilonnés par les Splash Brothers. Car oui, Stephen Curry s'est joint à la fête, dans la lignée de son splendide début de saison en NBA sur le plan individuel. Le MVP des Finales 2022 a apporté 33 points, 15 passes, 6 rebonds et 3 interceptions, en clôturant le bal sur un shoot d'une insolence assez folle pour envoyer tout le monde se coucher.

NIGHT, NIGHT! OMG STEPH 😱 pic.twitter.com/oTqbMZVb9c — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 21, 2022

Retour gagnant pour Kyrie, Ben Simmons prometteur

- Kyrie Irving (14 pts) a fait son retour avec les Nets, mais ce n'est pas son comeback qui a le plus marqué le match contre Memphis. C'est plutôt celui du "vrai" Ben Simmons. On n'avait plus vu l'Australien aussi agressif en attaque depuis longtemps et il a profité de la venue des Grizzlies pour être un élément moteur de la victoire des siens.

Avec 22 points, 8 rebonds et 5 passes à 11/13, Simmons s'est rapproché un peu du niveau qui lui avait permis d'être All-Star. Ce n'est qu'un match, qui plus est contre une équipe qui a joué sans Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr, mais toute chose positive est bonne à prendre cette saison pour Brooklyn.

Ben Simmons put up a season-high 22 PTS while shooting 84.6% from the field to lead the @BrooklynNets to victory! #NetsWorld 🔥 @BenSimmons25: 22 PTS (11-13 FGM) | 8 REB | 5 AST pic.twitter.com/ELBiNYsZFw — NBA (@NBA) November 21, 2022

Les role players de Jacque Vaughn ont été intéressants, notamment Yuta Watanabe (16 pts à 4/6 à 3 pts). Le Japonais est, à cette heure, le shooteur le plus précis en NBA avec 55.6% de réussite. Sans forcer, Kevin Durant a lui posé 26 points, 7 rebonds et 7 passes.

Sans LeBron, les Lakers enchaînent

- Toujours sans LeBron James, les Lakers sont en train de gentiment sortir la tête de l'eau. Los Angeles s'est imposé facilement à domicile contre San Antonio pour une troisième victoire consécutive qui fait du bien au moral. Il faut dire qu'Anthony Davis est dans une forme magnifique et porte l'équipe sur ses épaules sans flancher physiquement pour le moment.

"AD", auteur de 30 points et 18 rebonds, a signé son troisième match de rang avec au moins 30 points au compteur, ce qui ne lui était plus arrivé depuis mars 2020, l'année du dernier titre des Lakers en NBA. Davis a été bien aidé par Austin Reaves (21 pts) qui monte lui aussi en régime.

💪 @AntDavis23 put up another MONSTER double-double in the @Lakers win: 🔥 30 PTS | 18 REB | 3 STL 🔥 pic.twitter.com/H2U9a1t7wa — NBA (@NBA) November 21, 2022

Le chemin est encore long et il faudra dominer des adversaires d'un niveau supérieur à celui des Spurs, mais on est au moins passé de l'inquiétude moribonde à l'espoir raisonnable de remonter la pente.

Dallas se loupe contre Denver

- Les Mavs ne peuvent pas se permettre de perdre des matches à domicile contre des équipes privées de leurs meilleurs joueurs. Pourtant, Dallas a livré une pauvre performance contre Denver, alors que Nikola Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon étaient out. En dehors de Josh Green (23 pts), Luka Doncic a reçu peu de soutien et c'est un panier à 3 points de Michael Porter Jr dans la dernière minute du match qui a plié la partie.

On notera le bel impact de Bones Hyland (29 pts, 6 pds) en sortie de banc.

Mavericks – Nuggets : L’action la plus bizarre de la saison qui a tout changé… à la mi-temps

Mais aussi...

- Les Cavs vont beaucoup mieux et ont l'air d'avoir tourné la page de leurs cinq défaites de suite. Cleveland a enregistré une deuxième victoire de rang en atomisant Miami à domicile. Le Heat n'a pas vu le jour et continue d'être terriblement irrégulier, pour ne pas dire plus, en l'absence de Jimmy Butler. Darius Garland a été l'homme du match pour les Cavs avec 25 points et 7 passes.

- Evan Fournier a de nouveau été le seul joueur des Knicks non-blessé à ne pas passer une minute sur le terrain lors du déplacement à Phoenix. Lorsque New York recommençait à gagner des matches, on pouvait comprendre la logique de Tom Thibodeau, mais là on commence à frôler le manque de respect... Toujours est-il que les Suns ont appuyé sur l'accélérateur en deuxième mi-temps pour récupérer la deuxième place de la Conférence Ouest, avec 41 points de la paire Devin Booker-Cameron Payne et un double-double pour Deandre Ayton (13 pts, 11 rbds), le tout sans Chris Paul, toujours blessé au talon.

- Les Wizards ont décroché leur 6e victoire en 7 matches cette nuit en dominant Charlotte. Washington a eu du mal à célébrer pleinement la victoire, puisque Bradley Beal est sorti en toute fin de partie à cause d'une douleur au genou sur laquelle la franchise n'a pas encore communiqué. Malgré ça, Kyle Kuzma (28 pts, 10 rbds et 5 pds) et ses camarades ont tenu la baraque, notamment Kristaps Porzingis et Corey Kispert, dont les lancers dans le money time ont été précieux.

- Sacramento est à 6 victoires de suite ! Il va falloir s'habituer à avoir les Kings dans la bonne partie du classement (ils sont 5e à l'Ouest), tant ils parviennent à noyer leurs adversaires grâce à leur force de frappe offensive. Cette nuit, c'est Detroit qui a plié face aux coups de De'Aaron Fox (33 pts, 7 pds) et des siens. Les Californiens n'ont pas eu la tâche facile et il leur a fallu placer un run de 15-5 sur la fin de partie pour doubler les Pistons. Harrison Barnes (27 pts) a signé son match le plus prolifique de la saison.

Killian Hayes, toujours titulaire en l'absence de Cade Cunningham, a joué 29 minutes pour 9 points et 6 passes à 3/9 au tir.