Pour la 9e journée de Betclic Élite, les Metropolitans se sont défaits de Nanterre 92 dans un match accroché (92-85). Victor Wembanyama enregistre 30 points, 9 rebonds et 5 contres face à son ancienne équipe.

Dans une saison, certains matches comptent plus que d’autres. C’est le cas ce dimanche pour Victor Wembanyama, qui faisait face à son club formateur, Nanterre 92. Lui et les Metropolitans ressortent vainqueurs de cet affrontement (92-85), égalisant ainsi le bilan de Cholet, en tête de la Betclic Élite.

Une fois entré dans la salle, au terme d’une longue queue, l’électricité dans l’air est palpable. Il n’y a peut-être jamais eu autant de bruit au palais des sports Marcel-Cerdan. Pour cause, les fans de Nanterre se sont déplacés en masse afin d’animer cette soirée spéciale à bien des égards.

Spéciale, elle l’est pour Wembanyama, qui retrouvait l’équipe qui l’a vu faire ses premiers pas sur les parquets. Pour le pivot, Nanterre — qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans et quitté seulement l’année dernière pour l’ASVEL — est comme son "second chez-soi, la fondation", selon les mots de Pascal Giberné dans SLAM. Impossible pour lui, dans son ultime saison en France, d’aborder cette confrontation comme n’importe quelle autre.

L’évènement est bien sûr particulier pour les fans du club, toujours attachés à leur pépite. Un sentiment de fierté pour certains, peut-être une envie de revanche pour d’autres, les a poussés à venir troubler le calme habituel de Boulogne-Levallois.

Après cela, le lien entre les deux hommes du banc passe sans doute au second plan. Mais les coaches des deux équipes, Vincent Collet et Pascal Donnadieu, ne l’ont certainement pas vu de cette manière. Associés en équipe de France, les tacticiens ont dû mettre leur profonde amitié de côté le temps d’un soir. Pour beaucoup, ce match compte donc plus que les autres.

Victor Wembanyama et Nanterre se rendent coup sur coup

Il ne faut pas juger un livre à sa couverture ni un match à ses premières minutes. Si les Metropolitans ont pu marquer 17 points avant que Nanterre rentre un premier panier, c’était une fausse piste. Les deux équipes se sont finalement écharpées dans une guerre de tranchées de près de 40 minutes.

Dans un camp, Victor Wembanyama a — comme à son habitude — porté les siens avec des moves exceptionnels. Mais en face, les Verts, très collectifs, ne se sont pas laissé submerger. Leur précision insolente (41,4% à trois points) leur a rapidement permis de combler leur retard.

Avec des changements de leads incessants, le quatrième quart-temps a été un véritable thriller. Devant à moins de 5 minutes de la fin, Nanterre a pu y croire jusqu’au bout. Mais, une fois au bord du précipice, Boulogne-Levallois a su renverser la situation au meilleur moment.

Avec un panier Wembanyama, puis 5 points de Tremont Waters en moins d’une minute, les locaux ont retrouvé l’ascendant et ne l’ont plus laissé filer. Au bout du temps règlementaire, ce sont finalement les Metropolitans qui se sont imposés, non sans peine.

Victor Wembanyama termine la rencontre avec 30 points, 9 rebonds et 5 contres, à 10-19 au tir — mais seulement 1-5 à trois points. Décisif dans les derniers instants, il a encore une fois montré une maîtrise presque troublante pour son âge. Si cela ne nous surprend plus, il convient tout de même de le répéter : le pivot de 2m21 dispose d’un talent absolument unique. Il en a fait une nouvelle démonstration.

Le bilan n’est toutefois pas que positif pour l’équipe à domicile. Ibrahima Fall Faye, sorti sur une seule jambe dans le premier quart-temps, semble s’être sérieusement blessé au genou. Son statut, le week-end prochain face à Nancy, est évidemment incertain. Tout n’est jamais tout rose.

