Giannis Antetokounmpo en remet une couche sur Victor Wembanyama : « Ce gamin va poser de gros problèmes »

Serge Ibaka anime depuis plusieurs années sa propre émission de cuisine. Il y invite régulièrement des collègues NBA ou des coéquipiers. Giannis Antetokounmpo a tourné un épisode avec lui et l’intérieur congolais l’a lancé sur Victor Wembanyama.

« Prépare toi mon ami. Tu veux jouer encore combien de temps ? Cinq-sept ans ? Si tu veux jouer en NBA avec ce gamin, tu vas devoir être prêt. Ce gamin va poser des problèmes. De gros problèmes. Je n’ai jamais vu ça dans ma vie. Il jouait en France avec mon frère. Il est plus grand que Rudy Gobert et il peut bloquer des tirs comme Rudy. Mais il peut shooter comme KD. C’est fou. C’est fou. Et il a une bonne attitude. S’il reste en bonne santé, il sera vraiment fort. »