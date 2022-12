Offre Flash Spéciale Noël Le Pack REVERSE Triple-Double

Attention, s'il vous manque un exemplaire du Mook REVERSE dans votre collection, c'est l'occasion ou jamais de remplir votre bibliothèque !

A l'occasion des fêtes de fin d'année et pour une durée limitée uniquement, nous vous proposons de concocter votre propre sélection de 3 numéros classiques du Mook REVERSE en choisissant parmi nos numéros encore disponibles (pour le moment) afin de vous confectionner un pack TRIPLE-DOUBLE au prix de 39,90€ !

Et en plus on vous offre les frais de livraison (France métropolitaine uniquement). C'est Noël avant l'heure !

Vous pourrez choisir parmi

les 5 numéros suivants :

Pour préciser votre choix :

Pour nous communiquer les 3 numéros que vous souhaitez recevoir, il vous suffit d'écrire les 3 numéros en note de commande (après avoir validé votre panier) ou de nous les préciser par email à contact@reverse-mag.com en indiquant votre numéro de commande.

🚨 CETTE OFFRE PRENDRA FIN LE 12 DÉCEMBRE À MINUIT ET NE CONCERNE PAS LES RÉÉDITIONS PREMIUM

REVERSE #4

NEW YORK

Et puis, si vous ne l'avez toujours pas commandé, sachez que la réédition de notre Mook #4 spécial New York est toujours disponible dans son format PREMIUM !

La réédition du Mook REVERSE #4 Premium, 320 pages de concentré de culture pour tout connaître de la richissime histoire du basket à New York.

limité à 500 exemplaires

La réédition du Mook REVERSE doté d'une surcover additionnelle et originale

+ une planche de stickers spécialement conçus pour cet opus

+ une carte à collectionner

Comme toujours, chacune de ces différentes formules est produite avec amour, attention, soin du détail et en édition limitée ! Attention donc à ne pas tarder, car une fois épuisé, il n'est pas dit que ce Mook sera réédité une nouvelle fois à l'avenir.

Pour rappel, les Mooks en édition premium sont des numéros hors-série qui n'entrent pas dans le cadre des abonnements.

EXCELLENTES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Magic, Luka, Nando… les 🧠 sont dans le Mook REVERSE #10 !