OG Anunoby aux Knicks, RJ Barrett et Quickley à Toronto !

Les Knicks et les Raptors ont bouclé un deal musclé qui ne manquera pas de faire réagir autour d'OG Anunoby et RJ Barrett.

Si les fans des Knicks et des Raptors espéraient passer les dernières heures de 2023 en toute sérénité et sans craindre de remous dans leur effectif, c'est raté. Une Woj bomb a frappé Big Apple et la capitale de l'Ontario ce samedi, à la veille du réveillon. OG Anunoby, Precious Achiuwa et Malachi Flynn vont être envoyés à New York, en échange de RJ Barrett, Immanuel Quickley et un futur 2e tour de Draft d'après l'insider d'ESPN et son ancien padawan Shams Charania de The Athletic.

A New York, le move risque d'être accueilli assez froidement. Anunoby est un fort défenseur, qui a déjà gagné un titre avec Toronto, mais sa production n'est pas supérieure à celle de RJ Barrett, même si le Canadien ne semble pas particulièrement épanoui et en confiance cette saison. OG Anunoby sera par ailleurs en fin de contrat cet été, avec une player option à 19 millions de dollars dont il est impossible de savoir s'il l'activera ou non. La mission de Leon Rose sera de le convaincre de prolonger l'aventure au Garden à la fin de la saison.

Quickley est pour sa part l'un des meilleurs 6e hommes de la ligue depuis 2 ans et est une vraie perte pour New York, même s'il ne semblait plus si "Thibodeau compatible" que ça. Barrett, qui rentre donc au pays, est sous contrat jusqu'en 2027, avec un salaire moyen de 25 millions de dollars. Les Raptors, qui étaient peut-être résignés à perdre leur ailier, ont joué la carte de l'avenir avec Barrett, qu'ils espèrent requinquer et faire progresser pour qu'il se montre à la hauteur de son statut de n°3 de Draft.

Precious Achiuwa, s'il reste à NYC, comblera numériquement l'absence de Mitchell Robinson jusqu'à la fin de la saison, même s'il n'a pas exactement le même profil d'intérieur que le champion du rebond offensif en NBA.

Les Knicks ont-ils un autre move en préparation pour que l'on comprenne mieux celui-ci ? Il semblait que la patience dont ils avaient fait preuve jusque-là en laissant notamment passer l'opportunité de recruter Donovan Mitchell, était due à la volonté de monter un trade pour l'une des stars de la ligue, ce que n'est pas Anunoby.

