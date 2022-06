Le Thunder décline l’option de Luguentz Dort, pour mieux le signer ?

Le Thunder d’Oklahoma City a finalement décidé de décliner la team option de 1,9 million de dollars de Luguentz Dort, d’après Shams Charania de The Athletic. Le contrat de l’ailier ne sera donc pas garanti l’année prochaine. Un choix à contre-courant de ce que Sam Presti, à la tête du front office, a annoncé il y a seulement quatre jours.

"La seule chose que je peux vous dire, c’est que nous avons une option sur ce contrat et que nous avons évidemment l’intention de l’utiliser", a déclaré le General Manager du Thunder.

Quelque chose a apparemment changé en très peu de temps. Il faut cependant comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision. Cela ne signifie pas que Dort partira cet été. Décliner l’option équipe du joueur permet à Oklahoma City de le rendre restricted free agent. OKC pourra ainsi s’aligner sur les offres des franchises rivales. Au contraire, si l’option avait été activée, il aurait été non restreint en 2023 et libre de partir.

On pourrait croire le contraire à première vue, mais ce move a certainement pour objectif de garder l’ailier. Lu Dort et son équipe, qui dispose d’une importante marge salariale, devraient réussir à trouver un accord cet été. Il y a donc de grandes chances qu’il reste au Thunder, sur un nouveau contrat à long terme. Presti a toujours eu cette intention, il ne l’a jamais cachée

"Tout le monde sait ce que nous pensons de Lu et ce qu’il représente pour l’équipe. Cela étant dit, il sera agent libre la saison prochaine. Nous aurons la possibilité de parler d’une extension avec lui à ce moment", a-t-il assuré.

L’ailier sort d’une saison à 17,2 points, son record en carrière, et 4,2 rebonds à 40,4% par match. Il a brillé à de nombreuses reprises par sa défense depuis le lancement de la reconstruction du Thunder, notamment dans la bulle d’Orlando en 2020. "The Beast" progresse d’année en année et s’impose, à 23 ans, comme l’un des cadres du collectif.

On peut éventuellement s’attendre à un deal de plusieurs années pour 10 à 15 millions par saison. Un montant qui paraît raisonnable dans ce contexte. Luguentz Dort semble en tout cas parti pour signer le premier beau contrat de sa carrière, un véritable accomplissement pour le joueur non-drafté en 2019.

