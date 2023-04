Oladipo gravement blessé, Butler abimé : victoire amère pour le Heat

Cette nuit aurait dû être l'occasion de célébrer une superbe victoire pour le Heat. Mener 2-1 face à Milwaukee et être à mi-chemin d'un upset #8 vs #1 retentissant est un petit exploit. Sauf que les visages étaient fermés et graves, dans les dernières minutes de la large victoire dans le game 3. Quelques instants plus tôt, le groupe d'Erik Spoelstra venait de voir Victor Oladipo s'écrouler après un drive anodin et se tenir le genou gauche. Incapable de marcher seul, l'arrière floridien a refusé le brancard et a pris appui sur son coach et un assistant pour quitter le terrain sous les acclamations inquiètes des fans.

Victor Oladipo went down and grabbed his knee after this play 😳 pic.twitter.com/oENCnLDQqB — Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) April 23, 2023

Il y a malheureusement de quoi être inquiet. Oladipo a multiplié les graves blessures ces dernières années et même s'il faut attendre le résultat des examens, cela ressemble fort à quelque chose de très sérieux.

"Je me sens comme tout le monde, je pense. C'était une belle victoire, mais voir un joueur comme Victor, qui a traversé tellement de choses ces trois dernières années, subir ça, ce n'est clairement pas agréable. J'ai envie de vomir à l'heure qu'il est, mais je dois attendre le diagnostic", a déclaré Erik Spoelstra après la rencontre.

Le Heat n'a pas été épargné dans ce game 3, puisque Jimmy Butler n'a pas fini cette partie où il a été excellent après être retombé fort sur son arrière-train. On peut imaginer, au vu de l'écart au tableau d'affichage dans le 4e quart-temps, qu'il s'agissait avant tout de ne pas prendre de risques. Mais au vu de l'hécatombe que connaît la NBA ces derniers jours, entre Kawhi Leonard, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Ja Morant et Tyler Herro, tous contraints de manquer plusieurs matches sur blessure, on va quand même rester prudents...

Jimmy Butler is headed to the Heat locker room after this hard fall. He has 30 points and counting...@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/EGHwfgBkS2 — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) April 23, 2023

