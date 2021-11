On a visionné « Unicorn », le doc sur Victor Wembanyama

On a regardé le documentaire "Unicorn" sur Victor Wembanyama. Entre séquences de jeu et témoignages intéressants, il vaut clairement le détour.

Le trailer mettait déjà un peu l'eau à la bouche. Le visionnage du documentaire dans son entièreté, quelques jours avant sa sortie officielle, nous l'a confirmé. "Unicorn", qui se penche sur le cas de Victor Wembanyama, prospect unique dans l'histoire du basket français, mérite bien que vous preniez 52 minutes de votre temps.

Benoît Dujardin a opté pour un recueil de témoignages de journalistes qui côtoient ou ont côtoyé le prodige tricolore quasiment depuis qu'il pratique le basket organisé, entremêlé d'un match complet du jeune intérieur lorsqu'il portait encore le maillot de Nanterre, son club formateur. La caméra joue en iso sur Victor Wembanyama, à la manière de ce qui avait été plus ou moins initié dans le documentaire sur Zinédine Zidane en 2004.

Le choix est bon, car il permet à celles et ceux qui n'ont qu'une vague idée de ce que peut faire le Francilien sur un terrain, en même temps qu'il dévoile les émotions et le langage corporel du garçon. Et encore, il faut se dire que les séquences très prometteuses que révèlent ce match entre Nanterre et Le Mans, ont été filmées il y a presque un an. Wembanyama a évolué et progressé, à la faveur notamment du Mondial U19 avec l'équipe de France en Lituanie l'été dernier.

L’action de Victor Wembanyama qui va encore exciter les scouts NBA

Les intervenants que sont George Eddy, Barbara Youinou, Julien Guérineau, Pascal Legendre, Arnaud Lecomte, Alan Guillou et Julien Lesage sont suffisamment pertinents pour permettre de comprendre en quoi le joueur est aussi unique que la manière dont il a été protégé, puis sportivement exposé.

La date de sortie n'a pas encore été annoncée, mais restez vigilants, ça ne saurait tarder.