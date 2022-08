Le Magic a retiré deux numéros dans toute sa (jeune) Histoire : le même

Et aucun des deux n'a porté les couleurs du Orlando Magic, c'est peut-être même ça le plus fort.

Pour une franchise née en 1989, le Orlando Magic dispose d'une Histoire plutôt riche, notamment à ses débuts. Surtout en comparaison avec l'autre équipe créée la même année, les Minnesota Timberwolves (no offense). L'organisation floridienne a accueilli quelques superstars dans ses rangs comme Shaquille O'Neal, Anfernee Hardaway, Tracy McGrady, Grant Hill (pas à sa meilleure période, c'est vrai), Dwight Howard... mais aucune d'entre eux n'a son jersey accroché au plafond de l'Amway Center.

En fait, le Magic n'a retiré que deux maillots : le 6 et... le 6. Aucun des deux ne concerne un joueur passé par Orlando. En effet, le premier est à l'honneur des supporteurs, qui représenteraient ici le "sixième homme". Le second est donc pour Bill Russell, dont le numéro va être retiré dans toute la ligue.

Fallait-il vraiment retirer le #6 de Bill Russell ? Oui, évidemment

Ce n'est pas une "information" très utile mais ça reste assez cocasse. Puis ça permet de mettre en avant la position du Magic : la franchise souhaite seulement retirer les numéros des joueurs clés qui lui auront permis de gagner un titre. Pour l'instant, Shaq, Penny et Howard a mené Orlando en finales NBA, en 1995 pour les deux premiers et en 2010 pour le troisième. Mais sans pour autant décrocher le trophée. Vu la longue reconstruction qui se met en place, on ne reverra probablement pas une équipe du Magic aussi haut avant un moment.