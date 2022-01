Orlando, ou comment marquer 0 point avec 6 rebonds offensifs en 40 secondes

Malheureusement, des séquences comme celle-là rappellent pourquoi Orlando a le plus mauvais bilan de la ligue cette saison.

Bon dernier de la NBA, le Magic agit malheureusement souvent comme... un bon dernier. Les Floridiens, qui se sont inclinés devant les Wizards la nuit dernière, ont proposé une séquence malheureusement représentative de leur classement.

Dans la foulée du coup d'envoi du match, les Floridiens ont pris pas moins de 6 rebonds offensifs consécutifs - le rêve de tout coach - mais ont trouvé le moyen de rater les 8 tentatives entourant ces rebonds. Le tout en... 41 secondes.

Le play by play d'ESPN est malheureusement accablant. Robin Lopez a manqué trois tirs, Franz Wagner et Cole Anthony deux chacun, Chuma Okeke un. Lopez a pris trois des six rebonds offensifs au passage.

Cette saison, Orlando n'a remporté que 7 matches et en a perdu 35. La franchise fonce vers un pick très élevé lors de la Draft NBA 2022.

